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MİT'ten PKK/YPG'ye Yönelik 157 Noktaya Operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenledi. Operasyonlar, özellikle örgütün savunma sanayi tesisleri, karargahları ve mühimmat depolarına yönelik gerçekleştirildi.

MİT, PKK/ Ypg'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edildi. Operasyonlarda PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınırken, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları yer alıyor.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılırken TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.

MİT'ten PKK/YPG'ye Yönelik 157 Noktaya Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Operasyon Politika Güvenlik Savunma 3-sayfa Suriye Dünya Irak YPG PKK

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