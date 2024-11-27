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MİT'ten PKK/KCK'nın Sincar Sorumlusuna Operasyon

MİT'ten PKK/KCK'nın Sincar Sorumlusuna Operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi. 'Hevi' kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirilen nokta operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT'in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi. Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan "Hevi" kod adlı Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek, Kandil'e rapor vermek ile görevliydi. Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Ahmed'e yönelik operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Hevi" kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, terörö rgütü PKK'ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde dış ilişkiler sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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