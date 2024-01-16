MİT, PKK/YPG'nin kadın yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ Ypg'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PAJK sözde meclis üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularından olan Liman Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden Suweyş, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT'in hedef listesindeydi. Suweyş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist Suweyş, anlık takibe alındı. Uygun zamanda MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla Suweyş etkisiz hale getirildi.

Aslen Suriye Amudeli olan ve "Rihan Amude" ile "Reyhan" kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılında PKK/YPG'nin Irak Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak'ın ardından Suriye'ye geçiş yapan Liman Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması KONGRA-STAR'ın Irak Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. - ANKARA