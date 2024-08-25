Üye Girişi
Haberler

MİT, PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'in Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki kolu YPG bünyesinde yer alan sözde maliye birimi, lojistik birimi, enternasyonaller taburu, kurye birimi, sanayi birimi, hapishaneler ve tünel inşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Abdülhamit Kapar, PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli sözde sorumlularındandı.

Türk askerinin kanı yerde kalmadı

Terör arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan Abdülhamit Kapar, Şırnak Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15 Mayıs 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.

32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MİT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak, başarılı olamadı.

MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Kapar'ın Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörist Kapar'a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.

Terörist 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ın geçmişi

Tekin Guyi kod adlı terörist Abdülhamit Kapar, 1992 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 1992'den 2011 yılına kadar Irak'ta Mahmur Kampı'nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011 yılından itibaren örgütün sözde askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu. 2016 yılında ise Haftanin alanında PKK/KCK sözde gümrük ve asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürütüp akabinde örgüt tarafından Haftanin sözde eyalet sorumlusu yapıldı.

2017'de Sincar'da PKK/YBŞ genel sorumlusu yardımcısı olarak faaliyet yürüten Kapar, 2018 yılında Suriye'ye geçerek PKK/YPG sözde Derik eyaleti kurye sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son olarak 2021 yılından itibaren PKK/YPG sözde kurumlar genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title