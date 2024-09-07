MİT, PKK/KCK'nın İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.