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MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT, terörist Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye uyruklu Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'in örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından takibe alındı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Yapılan takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. 2 terörist düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakurk Irak Kck PKK TSK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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