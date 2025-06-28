Mısır Tarlasına Saklanan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Mısır Tarlasına Saklanan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde bir mısır tarlasına saklanan uyuşturucu taciri, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde mısır tarlasına saklanan uyuşturucu taciri, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirilirken şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri bir süredir takibe aldığı uyuşturucu madde satıcısına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A. isimli şahsın sürekli olarak yer değiştirerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Mısır tarlasının içinde saklanan S.A., polisin dikkatinden kaçmadı ve kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Bergama Adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheli S.A. tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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