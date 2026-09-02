Mısır'da Otobüs Kazası: 16 Ölü, 28 Yaralı

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Dahab-Nuveyba yolunda meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik bölgelerinden Sina Yarımadası'nda ulaşım güzergahlarından birinde kaza meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Dahab-Nuveyba yolunda yaşanan kazanın ardından bölgeye ilk yardım sağlamak ve yaralıları tahliye etmek üzere 20 ambulans gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı