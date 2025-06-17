Miras Kavgasında Yengesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Miras yüzünden yengesini öldüren zanlı tutuklandı

TOKAT - Tokat'ta miras kavgasında yengesini öldürüp kaçan Halim Çelik boş evde yakalandı. Karakolda suçu itiraf eden Çelik tutuklandı.

13 Haziran Cuma günü merkeze bağlı Hasanbaba Köyü'nde miras meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitmişti. Halim Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında miras nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş; Halim Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik'i vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Jandarma Özel Hareket ekipleri kaçan şüpheli Halim Çelik'i Hasanbaba köyünde boş evde yakaladı. Karakola götürülen zanlı yengesini miras için öldürdüğünü kabul etti. Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.