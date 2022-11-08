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Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi Harun Karagöz tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Harun Karagöz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan Harun Karagöz adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından tutuklanan Karagöz, cezaevine gönderilirken çıkan kavganın miras meselesi yüzünden olduğunu aktardı.

Konya'da Harun Karagöz cadde üzerinde kardeş MHP Çumra İlçe Başkan YardımcısıLokman Karagöz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Karagöz yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Lokman Karagöz'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Lokman Karagöz'ün park halindeki bir otomobilin yanına geldiği sırada ağabeyi Harun Karagöz tarafından kendisine ateş etmesi sonucu aracın yanına düştüğü, bu sırada ağabey Harun Karagöz'ün otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince Çumra'da yakalanan cinayet zanlısı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp, ayrıldıktan sonra evden av tüfeğini getirerek ateş ettiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Konya Çumra 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

hayatın gerçekleri çocuklar evlenir kese ayrılır büyükler göçüp gidince mal kavgası başlar eskiden egede erkeklere verimli tarlalar kızlara ise deniz kenarında çorak topraklar miras olarak bırakılırdı ama şimdi o erkekler kızların arazileri değerlenince kulakları havaya dikip itraz ediyorlar

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