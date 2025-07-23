Miras Kavgası Cinayetle Sonuçlandı: Kardeşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Miras Kavgası Cinayetle Sonuçlandı: Kardeşini Pompalı Tüfekle Öldürdü
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Yalova'da miras nedeniyle kardeşi Hızır Zeytin'i pompalı tüfekle vurarak öldüren M.Z., mahkemece tutuklandı. Olay sonrası jandarma, cinayet zanlısını 16 saatlik bir aramadan sonra termal dronla tespit ederek yakaladı.

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde M.Z. (49), aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı. Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Termal dronla yeri 16 saat sonra tespit edildi

Ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri, şüphelinin yerini termal kameralı dronla tespit etti. Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 asayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi. Çevresi sarılan zanlı, 16 saatlik arama sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde miras nedeniyle kardeşinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hızır Zeytin'in cenazesi ise Esadiye köyünde toprağa verildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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