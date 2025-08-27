Minnesota'daki Okul Saldırısında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybederken, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından intihar etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bilanço netleşti. Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara, düzenlediği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaralandığını, saldırganın ise intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın Annunciation Katolik Okulu öğrencilerini kilisede ayin yaptıkları sırada hedef aldığını belirten O'Hara, "Tek bir şüpheli olduğuna ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Öldüğünü düşünüyoruz. 20'li yaşların başında ve bilinen bir sabıka kaydı bulunmuyor. Geride bıraktığı bilgileri inceliyor ve saldırıya ilişkin bir motivasyon belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Kilisede onlarca çocuk bulunuyordu

Saldırı sırasında kilisede kaç çocuk bulunduğu sorusuna O'Hara, "Kilisedeki ayin sırasında içeride onlarca çocuk bulunuyordu. Tam sayıyı bilmiyorum. Çocuklar okula götürüldü. Aileleriyle buluşturuldukları yer orası" cevabını verdi.

O'Hara, saldırganın eski bir okul çalışanı veya öğrenci olup olmadığı yönündeki soruya ise bu konuda bir bilgiye sahip olmadıkları cevabını verdi. Saldırganın kurşun yarasıyla mı öldüğü yönünde soru üzerine O'Hara, "Evet, otoparkta kendi hayatına son verdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. O'Hara, saldırgana ait aracı bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kilisenin pencerelerinden içeri ateş etti

Saldırıya ilişkin detaylara değinen O'Hara, "Saldırgan kesinlikle kilisenin dışından, binanın o tarafındaki pencerelerden içeri ateş etti. İçeri girmiş olabilir ama binada kovan bulduğumuzu sanmıyorum. O nedenle içeride ateş edip etmediğinden emin değilim. Görünüşe göre tümü olmasa da en azından atışların çoğu binanın dışından yapıldı" dedi.

Siyah giyinen kargo pantolonlu saldırganın bir tüfek, bir pompalı tüfek ve bir tabanca taşıdığını ve onlarca kez ateş ettiğini ifade eden O'Hara, olayın şehirdeki herhangi bir başka saldırıyla bağlantısı olduğuna da inanmadıklarını belirtti.

Çocuklardan 7'sinin durumu ağır

Minneapolis'teki Hennepin Healthcare Acil Departmanı Şefi Thomas Wyatt ise hastaneye getirilen ve yaşları 6 ila 14 arasında değişen yedi çocuğun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı. - MİNNESOTA