Haberler

Minikler için üniversitede şenlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde küçük çocuklar hem öğrendiler, hem de gönüllerince eğlendiler

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. BARÜ Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Çocuğun 100 Dili Kulübü ile Çocuk Gelişimi Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda mini konser ile başlayan programda konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, çocukların bayramını kutladı. Rektör Akkaya, "23 Nisan, dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşımaktadır. Bu da ülkemizde çocuklara duyulan güvenin ve değerin en önemli göstergesidir. Bugün burada dramadan müziğe sanatın değişik alanlarında çocuklarınız bir dünyayı keşfedecek. Bu vesileyle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Çocuk şenliğine Bartın'daki çeşitli okullardan katılan yüzlerce öğrenci, eğitici atölye ve etkinliklerle yeni deneyimler kazandı. Yüz boyama, dans gösterileri ve meslek tanıtımı faaliyetleri ile çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik, çocuk konseri ve gölet alanında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Civan'a devretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt