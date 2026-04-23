Minikler için üniversitede şenlik

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. BARÜ Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Çocuğun 100 Dili Kulübü ile Çocuk Gelişimi Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda mini konser ile başlayan programda konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, çocukların bayramını kutladı. Rektör Akkaya, "23 Nisan, dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşımaktadır. Bu da ülkemizde çocuklara duyulan güvenin ve değerin en önemli göstergesidir. Bugün burada dramadan müziğe sanatın değişik alanlarında çocuklarınız bir dünyayı keşfedecek. Bu vesileyle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Çocuk şenliğine Bartın'daki çeşitli okullardan katılan yüzlerce öğrenci, eğitici atölye ve etkinliklerle yeni deneyimler kazandı. Yüz boyama, dans gösterileri ve meslek tanıtımı faaliyetleri ile çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik, çocuk konseri ve gölet alanında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. - BARTIN

