Minik Şirin'in ölüm yolculuğu! Yeni görüntü ortaya çıktı

31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatmıştı. Küçük Şirin'in cansız bedeni iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuş, katil zanlısı M.Ö. (49) cinayeti itiraf etmişti.

KÜÇÜK ŞİRİN'İN ÖLÜM YOLCULUĞU KAMERADA

Kan donduran olayla ilgili çıkan son görüntü yürekleri yaktı. Küçük Şirin'in katil zanlısı ile yol kenarında ölüme gittiğinden habersiz yürüdüğü anlar paylaşıldı. Görüntüde Şirin'le yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.

ŞİRİN, ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.