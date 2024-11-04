Üye Girişi
Haberler

Minik Şirin'in ölüm yolculuğu! Yeni görüntü ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin iki gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Şirin'in katiliyle birlikte ölüme gittiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatmıştı. Küçük Şirin'in cansız bedeni iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuş, katil zanlısı M.Ö. (49) cinayeti itiraf etmişti.

KÜÇÜK ŞİRİN'İN ÖLÜM YOLCULUĞU KAMERADA

Kan donduran olayla ilgili çıkan son görüntü yürekleri yaktı. Küçük Şirin'in katil zanlısı ile yol kenarında ölüme gittiğinden habersiz yürüdüğü anlar paylaşıldı. Görüntüde Şirin'le yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.

ŞİRİN, ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Minik Şirin'in ölüm yolculuğu! Yeni görüntü ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

DEM'lilerin polise saldırdığı ana damga vuran kadın
TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Çocuklarini dinlendiren ailelerin ellerinden çocuklar alınsın sen akp madem sosyal devletsin yasayı getir

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

dilendiren ailede suçludur

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Halen idam teklifi verecek duyarlı bir tane vekil yok mecliste, yazıklar olsun aldığınızz maaş helal mi?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Kasım günün maçları nereden izlenir? 5 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç, Balık burcu yorumu! 5 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ÖABT kalkıyor mu, ÖABT kaldırılacak mı? Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu? KPSS kalkıyor mu, kaldırılacak mı? Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.