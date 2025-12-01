Haberler

Minik Elif, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin altında kalan 8 yaşındaki Elif Deniz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada babaanne ve kuzeninin de durumu kritik.

Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü kaldırımda yürürken babaannesi ve kuzeni ile kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan minik Elif yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi'nde 61 AJL 575 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkması ile yaya olarak ilerleyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ise Hasan Ali Deniz'e çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı. Trafik kazasında ağır yaralanan ve cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede hayatta kalma mücadelesi veren Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Babaannesi ile kuzeninin de durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

