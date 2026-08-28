Muş'ta Minibüs İneklere Çarptı: İnekler Son Anda Kesilerek Kurtarıldı
Muş-Güroymak kara yolunda bir minibüs, yola çıkan iki ineğe çarptı. Kazada araçta bulunanlar yara almazken, çarpmanın etkisiyle yaralanan inekler son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUŞ (İHA) – Muş'ta minibüsün çarptığı inekler son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Güroymak kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yola çıkan 2 ineğe çarptı. Kazada araçta bulunanların yara almadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 inek ise son anda kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı