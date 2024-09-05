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Yabancı uyruklu şahsın telefonundan arşiv çıktı! Gizli gizli kayıt alıyormuş

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İstanbul'da minibüse binen yabancı uyruklu şahsın, kadın yolcuların fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edildi. Gizlice yolcuları çektiği farkedilen şahsa, vatandaşlar müdahale etti. Şahsın cep telefonu incelendiğinde çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videoya ulaşıldı.

İstanbul'da minibüste kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen İran uyruklu şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada yer alan videoda şahsa ait telefon içerikleri paylaşıldı. Çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videonun bulunduğu telefonda, başka kadınlara ait görüntülerde tespit edildi.

HERKESİN GÖRÜNTÜLERİNİ ALMIŞ

Minibüste yabancı uyruklu bir kişinin kadınların fotoğrafını çektiğinin farkedilmesi üzerine görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafının çekildiğini ifade eden bir kadın, "Bir abla uyardı beni. Ben fark etmedim bile. Herkesin fotoğrafını çekmiş. Milletin dudağını çekmiş" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF VE VİDEO ARŞİVİ ÇIKTI

Başka bir kadının ise "Ben gördüm onu çekerken, benim önümdeydi" sözleri dikkat çekti. Şahsın telefonundan çok sayıda kadının gizlice çektiği fotoğraflarının yanı sıra cinsel içerikli fotoğraf ve videolar da çıktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu Cep Telefonu İstanbul Güvenlik 3-sayfa Toplum Yaşam

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Yorumlar (4)

Sihirbazın Çırağı:

Eee ne yapsın iranlı bakıyor komşu ülkelerden hangisinde laiklik var oraya gidiyor madem laiklik var sorun çıkmayacak sanıyor.

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GÖKHAN UZUNALİ :

yabancı uyruklu denilince daha haberin gerisini okumaya gerek yok...

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Mücahit Kılıç:

Kel savunur bunu da diğerleri gibi

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