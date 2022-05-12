Minibüsle kaçak ağaç sevkiyatına jandarma izin vermedi - Haberler

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Minibüsle kaçak ağaç sevkiyatına jandarma izin vermedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsle kaçak ağaç sevkiyatına jandarma izin vermedi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin şok yol emniyeti uygulamasında 2 bin 500 metreküp orman emvalini minibüs ile taşıyan kişiyi yakaladı.

GÜMÜŞOVA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin şok yol emniyeti uygulamasında 2 bin 500 metreküp orman emvalini minibüs ile taşıyan kişiyi yakaladı.

Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında M.R. idaresinde ki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yaklaşık 2 bin 500 metreküp kaçak orman emvali ele geçirildi. Jandarma ekipleri araç ve odunlara el koyarak Melen Orman İşletme Şefliği'ne teslim ettiler. Ayrıca bahse konu minibüsün ise ikinci kez muayenesiz olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüye 888 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşova, Jandarma, Minibüs, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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