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Minibüsçülerden KGYS'ye Tepki: Malatya'da Trafik Kilitlendi

Minibüsçülerden KGYS'ye Tepki: Malatya'da Trafik Kilitlendi
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Malatya'da KGYS uygulanan trafik cezalarına karşı çıkan minibüsçüler, kent merkezinde düzenledikleri konvoy ile trafiği kilitleyerek tepkilerini gösterdi. Olay sırasında polisi ekipleri devreye girdi.

Malatya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden uygulanan trafik cezalarına tepki gösteren minibüsçülerin kent merkezinde düzenlediği konvoy nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya'da Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren bir grup minibüsçü, KGYS üzerinde uygulanan trafik cezalarına tepki göstererek kent merkezinde konvoy düzenleyerek tur attı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen daha sonra ise kent merkezine hareket eden grup İstasyon kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Çevre yolu üzerinde trafiğin bir süre kilitlendiği olayda yapılan görüşmenin ardından minibüsçüler bölgeden ayrılınca trafik de normale döndü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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