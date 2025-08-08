Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Haber Videosu

İstanbul'da bir minibüste kaydedilen görüntüler kısa sürede infial yarattı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, bir minibüs şoförünün aracı kullandığı sırada yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izlediği ve telefonu kulağına götürerek sesleri dinlediği görüldü.

İstanbul'da kaydedilen bir minibüs görüntüsü sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Cep telefonuyla çekilen video, şehir içi yolculuk yapan vatandaşların güvenliği ve huzuruna dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Görüntülerde, minibüs şoförünün direksiyon başındayken, yolculara aldırış etmeden cep telefonundan cinsel içerikli film izlediği açıkça görülüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şoförün videoyu sadece izlemekle kalmayıp, telefonu kulağına götürerek sesleri dinlemesi oldu. Yaşananlar araçtaki yolcular tarafından kayıt altına alındı.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sorumsuz davranış, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin harekete geçip geçmediği henüz bilinmezken, minibüs şoförünün kimliğine ve çalıştığı hatta dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.