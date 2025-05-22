Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
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Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
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İngiltere'de giydiği mini elbiseli girdiği kuyumcudaki çalışanların dikkatini dağıtan bir hırsız, yaklaşık 52 bin TL'lik mücevher çaldı. Genç kadının hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İngiltere'nin Dorset eyaletine bağlı Weymouth kentinde bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkede deprem etkisi yarattı.

MAĞAZA ÇALIŞANLARININ DİKKATİNİ DAĞITTI

Görüntülerde mini elbiseli genç bir kadının kasıtlı olarak alt raflara doğru eğilip vücudunu gösterdiği ve mağaza çalışanlarının dikkatini dağıtarak 52 bin TL'lik mücevher hırsızlığı yaptığı fark edildi.

"ELBİSESİ YUKARI DOĞRU SIYRILDI"

62 yaşındaki kuyumcu yaşanan hırsızlık olayına ilişkin "Bu kadın mağazaya çok kısa yeşil mini bir elbise ile geldi. Her seferinde alt raflardaki bir şeye bakmak için eğildiğinde elbisesi yukarı doğru sıyrıldı.

"BAKSAYDIM BANA SAPIK DİYEBİLİRLERDİ"

Ona bakarken görülmek istemiyordum çünkü sapık olarak adlandırılacak olan ben olurdum. Artık her eğildiğinde çantasını raflardan aldığı eşyalarla doldurduğunu biliyoruz" diye konuştu.

POLİS GENÇ KADININ PEŞİNDE

Yaşanan hırsızlık olayının ardından genç kadını yakalayabilmek adına şehrin her yanına bildiri astıklarını belirten kuyumcu, polisin de bu olayı araştırdığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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