Minguzzi'nin Mezarı Zarar Gören Sanık Hakim Karşısında

Minguzzi'nin Mezarı Zarar Gören Sanık Hakim Karşısında
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Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına zarar veren Duran Aydın, bugün hakim karşısına çıkacak. 10 Nisan'da gerçekleşen olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Aydın'ın mezarlığı tahrip ettiği ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Minguzzi'nin mezarına zarar veren sanık hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL - Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıkacak.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına 10 Nisan günü zarar veren sanık Duran Aydın hakim karşısına çıkacak. Adliyeye Minguzzi ailesinin gelmediği öğrenilirken duruşmada sanık savunmasının alınması bekleniyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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