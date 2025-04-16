Minguzzi'nin katil zanlısını kınayan çocuk, 7 kişi tarafından darp edildi

Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir tuhaflık yaşanıyor.

İlk olarak evladını kaybeden ailenin tehdit edilmesiyle başlayan olaylar zincirine duruşma öncesinde küçük çocuğun mezarının tahrip edilmesi damga vurdu. Son olay ise artık pes dedirtti.

KATİLİ KINAYAN BİR YORUM YAPTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Ahmet Minguzzi ile ilgili bir haber gördü. Sosyal medya üzerinden gördüğü haberin altına katili kınayan bir yorum yaptı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bu yorumu gören bir grup önce lise öğrencisi U.A.Y'yi sosyal medya üzerinde tehdit etmeye başladı. Ardından cep telefonu numarasını bulup tehdit mesajları atmaya başladılar.

PARKA ÇAĞIRIP DARP ETTİLER

İddiaya göre bununla da yetinmeyen çete geçtiğimiz cumartesi günü liseli genci arayıp Sancaktepe'deki evinin yakınında bulunan bir parka çağırdı. Parka giden U.A.T. neye uğradığını şaşırdı. Bir grup üzerine çullanıp onu darp etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan U.A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENCİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 16 yaşındaki gencin ifadesine başvurdu. U.A.Y. ifadesinde Minguzzi'nin öldürülmesi konusu ile alakalı TikTok üzerinden yaptığı yorumdan dolayı tehdit edildiğini ve bir numara üzerinden kendisine ulaşıldığını bugünde akşam saatlerinde darp edildiğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Hepsinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.