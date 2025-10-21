Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği tarihi Salı Pazar'ında akranları tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasının karar duruşmasında şoke eden anlar yaşandı.

"TALİHSİZLİK" DİYEN KADIN AVUKAT SALONDA DÜŞTÜ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; sanıklardan A.Ö'nün avukatının savunmasında "Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözleri salonda büyük tepkiyle karşılaştı. Tam o sırada bu cümleleri kuran kadın avukat, yer değişimi esnasında aniden yere düştü. Avukat daha sonra savunmasına devam etti.

AİLE SALONDAN ÇIKTI

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi başta olmak üzere, sanıkların son sözlerini ve savunmalarını dinlememek için duruşma salonundan ayrıldı.

KARAR BEKLENİYOR

Aile yakınlarının duruşma salonuna girmesiyle duruşma resmen başladı. Dört çocuk sanık, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay günü ve raporlara dair son savunmaların alınacağı davada kararın açıklanması bekleniyor.

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz" diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.