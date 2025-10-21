Haberler

Minguzzi davasında "talihsizlik" diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının karar duruşmasında, sanık avukatının savunmasında "Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi" ifadeleri büyük tepki topladı. Bu esnada kadın avukat, yer değişimi yaparken aniden yere düştü. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği tarihi Salı Pazar'ında akranları tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasının karar duruşmasında şoke eden anlar yaşandı.

"TALİHSİZLİK" DİYEN KADIN AVUKAT SALONDA DÜŞTÜ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; sanıklardan A.Ö'nün avukatının savunmasında "Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözleri salonda büyük tepkiyle karşılaştı. Tam o sırada bu cümleleri kuran kadın avukat, yer değişimi esnasında aniden yere düştü. Avukat daha sonra savunmasına devam etti.

AİLE SALONDAN ÇIKTI

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi başta olmak üzere, sanıkların son sözlerini ve savunmalarını dinlememek için duruşma salonundan ayrıldı.

Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen kadın avukat salonda aniden düştü

KARAR BEKLENİYOR

Aile yakınlarının duruşma salonuna girmesiyle duruşma resmen başladı. Dört çocuk sanık, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay günü ve raporlara dair son savunmaların alınacağı davada kararın açıklanması bekleniyor.

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz" diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen kadın avukat salonda aniden düştü

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu bu katilleri savunmak ne demek bu nasıl avukatlık anlayışı üç kuruş para alıp bu canilerin savunuculuğunu yapan insanlıktan nasip almamıştır

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bırakın bu yaşta cezaevinde çürüyüp gitsinler bunların adam olacağı yok bu ülkeye bu zihniyetteki çocukltan hayır gelmez çıktığında ne yapacak gayrimeşru yine

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Dağlı:

çürütmezler salıverirler, en iyisi içerde çöp şiş :)

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo yu bile savunan onca Avk siyasi alçak varken bu davaya kim baksın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
