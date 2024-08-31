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Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-16 ve KC-135R uçakları Romanya'da eğitim faaliyetine katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağının Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağının Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 29 Ağustos'ta Romanya hava sahasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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