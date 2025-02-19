Milli Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Savunma Bakanı Anusiç ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusiç'i askeri törenle karşıladı ve iki bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusiç ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusiç'i askeri törenle karşıladı. Her iki bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa