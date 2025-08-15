Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp

TBMM'de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin avukat oğlu Hayyati Harrani Cevheri, aracını yıkatmak istediği sırada güvenlik şefi ve polislerin kendisi darp edildiğini iddia etti. Cevheri, aracın kayıtlı olmasına rağmen neden içeri alınmadığını sorduğunda görevli polisin hakaret ettiğini ve kendisine kafa attığını öne sürdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin avukat oğlu Hayyati Harrani Cevheri, aracını yıkatmak istediği sırada güvenlik şefi ve polislerle yaşadığı tartışmada darp edildiğini öne sürdü.

Gazete İpekyol'un haberine göre, olay 12 Ağustos Salı günü TBMM yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait aracıyla Meclis'e gelen Cevheri, aracını yıkatmak için TBMM Halkla İlişkiler Binası girişine yöneldi. Burada görevli polis ve kadın kısım şefi, aracın içeri alınmasına izin vermedi.

"POLİS MEMURU KAFA ATTI"

Cevheri'nin, aracın kayıtlı olduğunu ve neden alınmadığını sorması üzerine, görevli polisin "Almıyoruz lan" dediği, ardından da aracın çekilmesini istediği ileri sürüldü. Bu üsluba tepki gösteren Cevheri'nin, polis memurunun kafa atması sonucu darbe aldığı iddia edildi.

Aldığı darbenin ardından etrafındaki görevliler arasında kendini korumaya çalışan Cevheri'nin, güvenlik kamerası bulunmayan bir alana çekildiği ve 5 polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırılarak aracına bindirildiği öne sürüldü.

"SALDIRIYA MARUZ KALDIM"

Hastaneye giderek darp raporu alan Cevheri, görevliler ve polisler hakkında şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"TBMM'ye ait olduğunu bildirmeme rağmen aracın alınmaması, diğer araçların kabul edilmesine rağmen benim aracımın reddedilmesi üzerine sebepsiz sözlü hakaret ve saldırıya maruz kaldım. Hem adli mercilere hem de idari soruşturma talebiyle yetkililere başvurdum. Ancak olayın ardından sosyal medyada bağlamından koparılmış görüntüler paylaşılarak kamuoyu yanıltıldı. Nihai kararı yargıya bırakıyoruz."

Olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
