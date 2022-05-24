Milletvekili Özkan'ın acı günü - Haberler

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Milletvekili Özkan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milletvekili Özkan'ın acı günü

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç vefat etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç vefat etti. Merhume, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Koç'un cenaze namazı Soma Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenazeye AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı ile yakınları ve cami cemaati katıldı. Fatma Koç'un cenazesi dualar eşliğinde Soma Belediye Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Ali Özkan, Milletvekili, Fatma Koç, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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