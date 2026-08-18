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Milletvekili Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

Milletvekili Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey'de CHP eski ilçe başkanı S.A.K. ile tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; Meriç ameliyata alındı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. ile tartıştıktan sonra şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yaralanan Meriç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç'in hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, olay alanlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Milletvekili Melih Meriç'in, saldırgan S.A.K. ile bir süre tartıştıktan ve tekme tokat kavga ettikten sonra bıçaklama anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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