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Milas'ta Trafik Sorunları ve Kuralsız Sürücüler

Milas'ta Trafik Sorunları ve Kuralsız Sürücüler
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Muğla'nın Milas ilçesinde, trafik kurallarına uymayan bazı sürücüler sebebiyle ulaşım zorlaşırken, kazaların sayısında artış gözlemleniyor. 23 Nisan Bulvarı'ndaki yoğun trafik, sürücülerin kuralları ihlal etmesine neden oluyor. Vatandaşlar, yetkililerin denetimlerini artırmasını talep ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kurallarına uymayan bazı sürücüler, ulaşımı zorlaştırırken, kimi zaman da kazaya davetiye çıkarıyor.

Milas'ın 23 Nisan Bulvarı üzerinde trafik lambalarının neden olduğu yoğun trafik, sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmesine yol açıyor. Bazı sürücüler, trafik sıkışıklığını aşmak için çalışma yapılan yan yoldan ilerleyerek diğer araçların önüne geçip ulaşımı zorlaştırırken, bu durum hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara neden oluyor.

Vatandaşlar sorumsuz davranan sürücüler tarafından bulvar üzerinde trafiğin durma noktasına geldiğini ifade ederek zaman zaman da kazaların yaşandığı, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını ve daha fazla denetim yapılmasını istiyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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