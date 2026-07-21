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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Milas'ta uyuşturucu operasyonu
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Muğla'nın Milas ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 730 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 730 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 730 adet Sentetik Ecza maddesi, ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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