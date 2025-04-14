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Milas'ta Kovalamaca: 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşen kovalamaca sonucu, hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Olay, uyuşturucu soruşturması kapsamında gelişti.

Milas'ta yaşanan kovalamaca sonucu 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekipleri ile şüpheli bir araç arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşanırken, kovalamaca sonucu 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ekipler, 48 AIP 225 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayarak Cumhuriyet Mahallesi'ne giren araç, şehir stadyumu çevresinde bir süre daha polisten kaçmayı sürdürdü. Ardından Halilbey Bulvarı'na çıkan araç, sanayi kavşağından akıllı kavşağa doğru yaklaşık 400 metre boyunca ters yönde ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan şüpheli araç, bu sırada polis ekipleriyle burun buruna bir takip yaşadı.

Ara sokaklardan tekrar Halilbey Bulvarı'na yönelen araç, sanayi kavşağına doğru ilerlediği sırada yoğun trafik nedeniyle durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri hızla harekete geçerek araçta bulunan Ş.B. ve C.C.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan Ş.B.'nin, 11 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AÇE-MU-SO-Y)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - 3.Sayfa
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