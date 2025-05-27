Milas'ta İnşaat Kamyonu Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Milas'ta İnşaat Kamyonu Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaat firmasına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaat firmasına ait kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve trafik polisi sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyondan devrilen malzemeler nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olayın yaşandığı anda yolda başka bir aracın veya yayaların bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yolun tekrar trafiğe açılması için temizlik çalışmaları başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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