Milas'ta Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, bir araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 144,7 litre alkollü içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü çalışma kapsamında Milas'ta bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 88 şişe viski, 62 şişe rakı ve 4 şişe votka olmak üzere toplam 144,7 litre alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen içkilere el konulurken, araçta bulunan şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı