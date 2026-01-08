Haberler

Milas'ta araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Milas'ta araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milas-Bodrum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu, bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Milas- Bodrum karayolunda hakimiyeti kaybolan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ANK 651 plakalı araç sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç şarampole uçarak durabilirken, araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş