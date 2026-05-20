Midesinden uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı

Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve midesinde uyuşturucu madde taşıyan M.F. isimli şahıs, Eskişehir'de Narkotik ekiplerince yakalanarak hastanede 18 saatlik müdahale sonucu vücudundan 322,81 gram afyon sakızı ve 49 adet metadon hap çıkarıldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ülke genelinde uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Mayıs'ta Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan M.F. isimli şahsın, midesinde uyuşturucu madde taşıdığı ve söz konusu maddeleri Eskişehir'e getireceğine dair bilgi edinildi. Bilgiler doğrultusunda şüpheli, Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında 40 parça yabancı madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs müşahede altına alındı. 18 saatlik müdahale sonucunda şahsın vücudundan çıkarılan 40 parçanın içerisinden; 322,81 gram Afyon sakızı, 49 adet metadon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan işlem başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.F. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
