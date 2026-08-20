Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Niğde'ye gelen İran uyruklu 1'i kadın 2 şüpheli takibe alındı. Şahısların hastanede yapılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsül bulunduğu tespit edildi. Hastanede kontrollü şekilde gözetim altında tutulan şüphelilerden tıbbi müdahaleler sonucu 37 parça halinde toplam 506,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı