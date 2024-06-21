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Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen iğrenç olayda, bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken vatandaşlar tarafından yakalandı.

İğrenç olayın adresi İzmir'in Bayraklı ilçesi... Saat 03.00 sularında bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ne yaptığını soran vatandaşa hiçbir şey olmamış gibi "Ne oldu hemşehrim?" diye yanıt verdi.

Mide bulandıran köpeğe tecavüz görüntüleri sosyal medyanın gündeminde de yankı buldu. Görüntüleri paylaşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olayın İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir süper marketin arkasında gece saat 03.00 civarında gerçekleştiğini belirtti.

PİŞKİN YANIT

Görüntülerde yaşlı adamın köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı görüldü. O sırada suçüstü yakalanınca kendisine ne yaptığı soruldu, verdiği yanıt "Ne oldu hemşehrim?" oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Bayraklı İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Düsünür:

Akil sagligi yerinde olan bir insanin yapacagi bir sey degil. Kan donduran goruntu

30
0
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

bu adama...

yanıt6
yanıt0
hakan er:

İzmirde ki bütün hayvanlar bu adama aynı sekilde yapmalı

3
0
yanıtYanıtla
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