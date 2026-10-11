Haberler

MHP’li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta MHP’li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan milletvekili Zuhal Karakoç Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Karakoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Karakoç'un buradan da hava ambulansı ile Ankara'ya nakledilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ'dan korkutan sakatlık

Daha yeni milli takıma seçilmişti! Stattan koltuk değneğiyle ayrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5

Futbol tarihine geçtiler! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru inanılmaz
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler