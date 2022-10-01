Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi

Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in cenazesi toprağa verildi.

Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in cenazesi toprağa verildi.

Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camisi'ndeki törene, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, partililer ve Hançer'in yakınları katıldı.

Erkan Hançer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi Sancaktepe Samandıra Kartal 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title