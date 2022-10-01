MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi
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Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in cenazesi toprağa verildi.
Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in cenazesi toprağa verildi.
Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camisi'ndeki törene, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, partililer ve Hançer'in yakınları katıldı.
Erkan Hançer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Zafer Arslan - 3. Sayfa