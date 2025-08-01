Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti

Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
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Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
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İzmir Bornova'daki Naldöken Mezarlığı'nda bir vatandaş, mezarlıktaki hayır çeşmesinden hortumla evine su çekti. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mezarlığı'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan mezarlıkta, gece saatlerinde bir vatandaşın, mezarlık içerisinde bulunan hayır çeşmesinden hortumla evine su taşıdığı tespit edildi.

KAYDA ALINDI

O anlar, tesadüfen oradan geçen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kişinin hortumu çeşmeye bağlayarak sistemli bir şekilde suyu aktardığı net şekilde görüldü. Görüntüyü izleyenler "Daha neler göreceğiz" demekten kendini alamadı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Durumun sosyal medyada yayılması üzerine çevre halkı büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, mezarlık gibi kutsal bir alanın su istismarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını ifade ederken, belediyeden olayla ilgili işlem yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ölüler içsin diye mi yapmış hayır çeşmesini hayra girmiş işte adam evinde kullanıyor.

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Haber YorumlarıSalihmir:

İzmir betonist'ci bilimimin ışığında adi birer hırsızdır bunu yapması da hormaldir

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıA B:

Haya imanın şubesidir olmayınca olmuyormuş

Yorum Beğen26
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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

AKKOYUNDUR ONLARDAN BAŞKASI HARAMI SEVMEZ

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Ak degil kara koycaz artik Aka cok alistiniz:)))

yanıt0
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Salihmir: senin mkrım

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