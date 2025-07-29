Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
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Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
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İstanbul Silivri'de defin sırasında iki grup birbirine girdi. Mezarlıkta yaşanan kavga anları cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Mezarlıkta bari yapmayın" ve "Ölüye bile saygı kalmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Silivri'de bir mezarlıkta defin işlemi sırasında iki grup arasında çıkan kavga gündem oldu. Cenaze töreninin mahremiyetine gölge düşüren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

SON YOLCULUKTA GERGİNLİK

Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta gerçekleşen defin sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesiyle taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Defin sırasında yaşanan bu görüntüler, çevredekiler tarafından kayda alındı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kavganın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini yorumlarla dile getirdi. "Mezarlıkta kavga etmeyin bari", "Bir mezarlık kalmıştı kavga etmediğiniz", "Bunların ölüye bile saygısı yok" gibi yorumlar dikkat çekti. Olay, cenaze törenlerinin kutsallığına gölge düşüren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Yetkililerden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kavganın tarafları hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıogun aktay:

dirisine saygısı olmayanın ölüsünemi olur yazıklar olsun

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