Mezarlık ziyareti dönüşü eşini evde ölü buldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan kadın, eve döndüğünde 78 yaşındaki eşini ölü halde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana gelen olayda, bayram öncesinde mezarlık ziyaretine giden V.K.'nın (78) eşi eve döndüğünde V.K.'yı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede de V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından V.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

