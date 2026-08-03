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Meyve Tırı Devrildi Otoyol Trafiğe Kapandı

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Edirne’nin Havsa ilçesi mevkisinde Ukrayna plakalı meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu Avrupa Otoyolu trafiğe kapandı.

Edirne'nin Havsa ilçesi mevkisinde Ukrayna plakalı meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu Avrupa Otoyolu trafiğe kapandı. Saatler süren çalışmaların ardından devrilen tır vinç yardımıyla emniyet şeridine çekilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Avrupa Otoyolu'nun Havsa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki Ukrayna plakalı KAZ98 5TA plakalı meyve yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananın olmadığı öğrenildi. Devrilen tır nedeniyle Avrupa Otoyolu bir süre trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Vinçlerle yürütülen saatler süren çalışmanın ardından devrilen tır emniyet şeridine çekildi. Yolun temizlenmesiyle birlikte trafik yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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