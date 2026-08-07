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Fatsa'da Irmakta Boğulma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Fatsa'da Irmakta Boğulma: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için Bolaman Irmağı’na giren mevsimlik tarım işçisi iki kardeşten ağabey hayatını kaybetti, durumu ağır olan kardeşinin tedavisi sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için Bolaman Irmağı'na giren mevsimlik tarım işçisi iki kardeşten ağabey hayatını kaybetti, durumu ağır olan kardeşinin tedavisi sürüyor.

Olay, Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gelen Savaş Özariş (14) ile ağabeyi Ersin Özariş (17), serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kardeşleri fark eden çevredeki vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kardeşlerden Ersin Özariş, Fatsa Devlet Hastanesi'ne, Savaş Özariş ise Fatsa ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden ağabey Ersin Özariş hayatını kaybederken, Savaş Özariş ise sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Savaş Özariş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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