Metruk binada korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde metruk binada henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yerini alevlere teslim etmesiyle mahalle sakinleri 112 Acil Çarı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardında kontrol altına alındı Denizli Büyükşehir itfaiyesine bağlı 3 şubeden gelen ekipler, binayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın, 2 saatlik çalışmanın ardında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, metruk bina küle döndü. Geceyi alevlerin aydınlığıyla geçiren mahalleli rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dokuzkavaklar Mahallesi Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Metruk binada korkutan yangın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.