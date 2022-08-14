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Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi

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Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi

Bursa'da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı.

Bursa'da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şahsın tavırlarından şüphelenerek yavaşlaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, metro istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı. Makinistin şahsın hareketlerinden şüphelenerek olay öncesi yavaşlaması muhtemel bir faciayı önledi. Yolcuların yürekleri ağza gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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