Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Ankara'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

METRODA GENÇ KADINA TACİZ

Kızılay İstasyonu'ndan metroya binen genç bir kadın, kalabalığın yoğun olduğu sırada orta yaşlı bir erkek tarafından tacize uğradı. Genç kadın, yaşananları olay anında fark edemeden bir sonraki durakta metrodan indi.

O ANLAR KAMERADA

Taciz anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalığı fırsat bilen şüphelinin, genç kadına fiziksel temasta bulunduğu açıkça görülüyor.