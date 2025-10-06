Haberler

Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Ankara'da Kızılay Metro İstasyonu'nda kalabalığı fırsat bilen bir şahıs, genç bir kadını taciz etti. Mide bulandıran anlar, metroda bulunan bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

METRODA GENÇ KADINA TACİZ

Kızılay İstasyonu'ndan metroya binen genç bir kadın, kalabalığın yoğun olduğu sırada orta yaşlı bir erkek tarafından tacize uğradı. Genç kadın, yaşananları olay anında fark edemeden bir sonraki durakta metrodan indi.

O ANLAR KAMERADA

Taciz anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalığı fırsat bilen şüphelinin, genç kadına fiziksel temasta bulunduğu açıkça görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

kadin hiç rahatsız gibi gozukmuyor. çakma Müslüman :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
