Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

İstanbul'da metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

KADIN YOLCU FARK EDİP TEPKİ GÖSTERDİ

Tanıkların anlatımına göre, olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek "Fotoğraf çekiyor" dedi. Bu uyarı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, "Fotoğraf çekmedim" diyerek iddiaları reddetti. Ancak gergin anların ardından beklenmedik bir hareket yaptı.

TELEFONU PARÇALARA AYIRDI

Kalabalığın tepkisi ve ısrarlı soruları sürerken adam, elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak paramparça etti. Bu hareket, olaya tanık olan yolcuların şüphelerini daha da artırdı. Bazı yolcular adamın bu davranışını "delil karartma" olarak yorumlarken, bazıları ise paniğe kapılarak anlık bir refleks gösterdiğini savundu.