Metrobüste pes dedirten görüntü

Metrobüste pes dedirten görüntü
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İstanbul'da bir metrobüste terliklerini çıkarıp çıplak ayaklarını yan koltuğa uzatan bir yolcu, uyumaya çalışarak diğer yolcuların tepkisini çekti.

İstanbul'da metrobüste terliklerini çıkararak çıplak ayaklarını koltuğa uzatan bir yolcu, hem hijyen kurallarını hiçe saydı hem de diğer yolcuların tepkisini çekti.

Yolcuların rahatsızlık duyduğu anlar cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Kullanıcılar, "Toplu taşıma mı yatak odası mı?", "Bu kadar rahatlık olmaz" ve "Diğer yolculara saygı nerede kaldı?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

İşte o anlardan kareler;

Metrobüste pes dedirten görüntü

Metrobüste pes dedirten görüntü

Metrobüste pes dedirten görüntü

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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